В соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Чингиса Аринова педагог средней школы села Соловьёво Рулан Сеитов награждён медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" за проявленный героизм, передает BAQ.KZ.

Награду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Фархат Амре.

Инцидент произошёл 18 января 2026 года. Выполняя хозяйственные работы на территории собственного дома, Рулан Сеитов заметил дым, идущий с крыши соседнего дома. Не раздумывая, он бросился на помощь. При открытии входной двери оказалось, что помещение сильно задымлено, войти было невозможно.

Педагог обошёл дом и заметил разбитое окно, за которым стояли двое детей. Он вытащил их из зоны задымления и вынес на свежий воздух, разместив у себя дома, так как на улице стоял сильный мороз.

Благодаря мужественным и решительным действиям Рулана Сеитова удалось спасти жизни детей. Его поступок стал примером гражданской ответственности и героизма, которым гордятся жители региона.