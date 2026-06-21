Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе

Полицейский Амангельды Мукашев, который 11 лет назад спас новорожденного ребенка из выгребной ямы в Жылыойском районе, до сих пор поддерживает связь с мальчиком, получившим имя в его честь.

Историю спасения напомнили в Министерстве внутренних дел. Инцидент произошел во время дежурства молодого сотрудника полиции после поступления сообщения на пульт «102» об обнаружении новорожденного ребенка в выгребной яме на территории частного дома.

По словам Амангельды Мукашева, прибывшие на место специалисты первоначально предполагали, что ребенок погиб. Однако вскоре был услышан плач младенца.

Чтобы спасти новорожденного, полицейскому пришлось спуститься в яму. Как отметил сам сотрудник, ребенок находился там вместе с плацентой, а ситуация требовала незамедлительных действий.

После спасения младенца передали медицинским работникам. Позже врачи сообщили, что любое промедление могло привести к трагическим последствиям.

Сегодня Амангельды Мукашев возглавляет изолятор временного содержания управления полиции Жылыойского района. По его словам, он продолжает общаться со спасенным мальчиком, который был назван Амангельды в знак благодарности своему спасителю.

Как отметил полицейский, ребенок растет активным и воспитанным, а сам он надеется, что в будущем мальчик станет достойным гражданином страны.