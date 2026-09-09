Специалист заявила о нарушениях кирпичной кладки дома, где погибла Улдана Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан приступили к допросу специалиста, приглашенного стороной защиты. Она представила рецензию на судебную строительно-техническую экспертизу и рассказала о выявленных, по ее оценке, недостатках конструкций здания, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснила специалист Вероника Лобаева, заключение в форме рецензии она подготовила на основании адвокатского запроса защитника Сауле Жубаниязовой Асхата Алимова. Ей задали десять вопросов.

Для проведения исследования ей предоставили техническое заключение 2017 года и заключение судебной строительно-технической экспертизы.

«Мне были предоставлены два заключения: техническое заключение, выполненное в 2017 году, и судебно-строительная техническая экспертиза уже в рамках уголовного дела, по которой я и произвела данное рецензирование», - пояснила она.

Специалист обратила внимание, что в предоставленных ей материалах отсутствовали некоторые архивные и проектные данные, в том числе касающиеся устройства фундаментов. По ее словам, из технического обследования 2017 года также можно сделать вывод, что исследователям был доступен не полный комплект проектно-сметной документации.

Основное внимание во время допроса уделили наружным стенам здания и качеству кирпичной кладки.

Отвечая на вопрос защиты, специалист заявила, что в материалах судебной экспертизы зафиксированы существенные несоответствия фактического исполнения кирпичной кладки имевшейся проектной документации и нормативным требованиям.

«В ходе анализа и натурно-инструментального контроля экспертами были выявлены существенные несоответствия фактического исполнения кирпичной кладки исходной проектной документации, которая у них была в доступе, а также несоответствия нормативным требованиям», - сообщила специалист.

В числе выявленных недостатков она назвала нарушения, которые, по ее оценке, повлияли на пространственную жесткость здания, а также характеристики кладочного раствора.

Отдельно специалист остановилась на результатах обследования, проведенного в 2026 году.

Как заявила Вероника Лобаева, при попытке взять образцы кладки для лабораторного исследования материал разрушался.

«Они не смогли провести необходимые лабораторные исследования, потому что кладка разрушилась в процессе взятия образцов. Раствор, как фактически стало известно, марки М25. М25 не применяется для несущих конструкций здания. Это очень слабый раствор, у которого нет запаса прочности», - заявила она.

Допрос специалиста продолжается. В суде ей предстоит ответить на остальные вопросы, поставленные стороной защиты в рамках подготовленной рецензии.