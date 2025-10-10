В сентябре на электронной бирже труда "Enbek.kz" наблюдалось резкое снижение активности со стороны работодателей — опубликовано 138,2 тыс. вакансий, что сразу на 42,4% меньше по сравнению с августом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

При этом предложение соискателей сократилось гораздо умереннее — всего на 5,7%, составив 130,6 тыс. резюме. Несмотря на спад, вакансий по-прежнему было больше, чем резюме, с разницей в 7,6 тыс. позиций. Каждая вторая вакансия была ориентирована на рабочие профессии, что подчеркивает сохраняющийся спрос на квалифицированный физический труд.

Наиболее активно новых сотрудников искала сфера образования — на неё пришлось свыше 55 тыс. вакансий, или 40% от общего числа. Значительное количество предложений появилось также в категории прочих услуг (16,3 тыс.) и в сфере здравоохранения и соцобслуживания (10 тыс.). Работодатели чаще всего искали сотрудников средней квалификации, в то время как большинство резюме приходилось на соискателей с высоким уровнем профессионализма — 55,4 тыс. против 47,7 тыс. средней квалификации и 27,5 тыс. без специальной подготовки.

По географии активности лидируют мегаполисы — в Астане и Алматы работодатели разместили 11,4 тыс. и 10,2 тыс. вакансий соответственно. В тройку регионов с наибольшим спросом вошла Павлодарская область — 9,4 тыс. предложений. Что касается резюме, то их чаще всего размещали в южных регионах: Туркестанская область (15,7 тыс.), Шымкент (9 тыс.) и Кызылординская область (8,5 тыс.).

Рабочие профессии снова стали наиболее востребованными — 68 тыс. вакансий пришлись именно на них. Из них 39% были размещены предприятиями реального сектора. Больше всего требовались специалисты в производстве (23,5 тыс.), транспорте и логистике (5,9 тыс.), а также образовании и воспитании (4,4 тыс.). Среди конкретных профессий наибольшим спросом пользовались водители, помощники воспитателей и санитары.

Трудовой рынок также продемонстрировал выраженную молодёжную активность — каждое второе резюме поступило от соискателя младше 34 лет. Особенно выделялась группа в возрасте от 16 до 24 лет — они разместили 28 тыс. резюме. Женщины оказались активнее мужчин, разместив 59% от общего числа резюме, причём половина этих заявок касалась высококвалифицированных позиций.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий работодатели предлагали оклады свыше 700 тыс. тенге на должности главного строителя, машиниста буровой установки и заместителя начальника участка в добывающей промышленности. Соискатели, в свою очередь, демонстрировали ещё более амбициозные ожидания: пилоты коммерческих авиалайнеров рассчитывали на 2,8 млн тенге, технические директора в IT — на 1,4 млн, а начальники отделов в строительстве — на 1,2 млн тенге.