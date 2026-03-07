Ситуация на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области остаётся под контролем. Специалисты продолжают следить за состоянием окружающей среды и дежурят на месте на случай возможного возгорания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным Департамент экологии по Мангистауской области, 5 марта сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля провели мониторинг атмосферного воздуха в районе месторождения. По итогам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

Экологи сообщили, что наблюдение за состоянием окружающей среды будет продолжаться до полной локализации ситуации.

В Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области уточнили, что на месте происшествия продолжают дежурить спасатели совместно с сотрудниками частной пожарной компании. Они находятся там в качестве меры предосторожности.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент выделения газа не фиксируются — наблюдается лишь водяной фонтан.

В компании Бузачи Нефть, на территории которой произошло происшествие, пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

3 марта при бурении скважины на месторождении Северо-Восточный Каратурун произошло газоводопроявление без возгорания. По данным спасателей, пострадавших нет. Высота водяного фонтана достигает 15–20 метров.