Специалисты мониторят ситуацию на месторождении Каратурун
Наблюдение за состоянием окружающей среды будет продолжаться до полной локализации ситуации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ситуация на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области остаётся под контролем. Специалисты продолжают следить за состоянием окружающей среды и дежурят на месте на случай возможного возгорания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным Департамент экологии по Мангистауской области, 5 марта сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля провели мониторинг атмосферного воздуха в районе месторождения. По итогам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
Экологи сообщили, что наблюдение за состоянием окружающей среды будет продолжаться до полной локализации ситуации.
В Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области уточнили, что на месте происшествия продолжают дежурить спасатели совместно с сотрудниками частной пожарной компании. Они находятся там в качестве меры предосторожности.
Также в ведомстве отметили, что на данный момент выделения газа не фиксируются — наблюдается лишь водяной фонтан.
В компании Бузачи Нефть, на территории которой произошло происшествие, пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
3 марта при бурении скважины на месторождении Северо-Восточный Каратурун произошло газоводопроявление без возгорания. По данным спасателей, пострадавших нет. Высота водяного фонтана достигает 15–20 метров.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей – МИД Ирана
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке