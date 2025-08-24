  • 24 Августа, 14:28

Специальная рабочая группа выявит проблемы и разработает меры по улучшению качества медпомощи в области Улытау

Особое внимание в области уделяют вопросам развития онкологической службы.

Сегодня, 13:11
АВТОР
Министерство здравоохранения РК Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
Фото: Министерство здравоохранения РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с медицинской общественностью Улытауской области. Глава ведомства рассказала об основных изменениях законодательства в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Более подробно министр остановилась на внедрении единого пакета медицинской помощи, новых подходах к предоставлению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг в рамках ОСМС.

В части контроля качества медицинской помощи, министр напомнила, что с 15 сентября этого года Комитет медицинского и фармацевтического контроля будет наделен надзорными функциями, что позволит усилить контроль за безопасностью оказываемых услуг.

Как отметили в ведомстве, особое внимание было уделено вопросам развития онкологической службы в регионе. Министр отметила, что ранняя диагностика, своевременное направление пациентов и обеспечение доступности высокотехнологичной помощи являются ключевыми факторами в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Медицинские работники подняли темы кадрового дефицита, организации медицинской помощи и состояния инфраструктуры. Также вызвал интерес   механизм страхования профессиональной ответственности медицинских работников, который должен обеспечить  защиту прав пациентов, снизить юридические риски для врачей и  помочь в урегулировании  спорных ситуаций.

Глава ведомства  поблагодарила коллег за конструктивные предложения и подчеркнула, что все озвученные вопросы будут учтены в дальнейшей работе.

По итогам совещания министр сообщила о создании в регионе специальной рабочей группы.

"Со следующей недели начнет работу специальная рабочая группа Министерства здравоохранения. Ее задача — провести детальный анализ текущей ситуации, сделать оценку состояния инфраструктуры, выявить системные проблемы и разработать конкретные меры по улучшению качества медицинской помощи", – резюмировала  министр.

