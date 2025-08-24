Министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с медицинской общественностью Улытауской области. Глава ведомства рассказала об основных изменениях законодательства в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Более подробно министр остановилась на внедрении единого пакета медицинской помощи, новых подходах к предоставлению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг в рамках ОСМС.

В части контроля качества медицинской помощи, министр напомнила, что с 15 сентября этого года Комитет медицинского и фармацевтического контроля будет наделен надзорными функциями, что позволит усилить контроль за безопасностью оказываемых услуг.

Как отметили в ведомстве, особое внимание было уделено вопросам развития онкологической службы в регионе. Министр отметила, что ранняя диагностика, своевременное направление пациентов и обеспечение доступности высокотехнологичной помощи являются ключевыми факторами в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Медицинские работники подняли темы кадрового дефицита, организации медицинской помощи и состояния инфраструктуры. Также вызвал интерес механизм страхования профессиональной ответственности медицинских работников, который должен обеспечить защиту прав пациентов, снизить юридические риски для врачей и помочь в урегулировании спорных ситуаций.

Глава ведомства поблагодарила коллег за конструктивные предложения и подчеркнула, что все озвученные вопросы будут учтены в дальнейшей работе.

По итогам совещания министр сообщила о создании в регионе специальной рабочей группы.