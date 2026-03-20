Основные положения проекта закона о специальном статусе города Алатау обсуждают сейчас на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.kz.

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев рассказал, что документ закрепляет стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также будет внедрена система независимого регулирования по принципу "одного окна".

"Права инвесторов будут защищены на международном уровне. Они могут выбрать возможность обращения в Международный финансовый центр Астана или международный арбитраж", - рассказали на заседании.

Помимо этого, в городе планируют сформировать устойчивую и прогнозируемую налоговую модель. Налоговые преференции допускаются исключительно для новых инвестиционных проектов в соответствии с приоритетными секторами развития города.

"Данные проекты должны соответствовать основным критериям. Среди них экономическая и социальная эффективность, соответствие стратегическим документам города, экспортоориентированность и инновационность, а так же экологичность. Все льготы и обязательства инвесторов будут публиковаться в открытом доступе", - сообщил Канат Бозумбаев.

В Астане проходит совместное заседание палат, где депутаты в первом чтении рассматривают проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау".