Спецназ Казахстана вместе с силовиками СНГ провел учения в Минске
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Спецподразделение Казахстана приняло участие в заключительном этапе международных антитеррористических учений «Евразия-Антитеррор — 2026», которые прошли в Минске. В рамках учений спецназ шести стран СНГ и ШОС отработал совместные действия по освобождению заложников, отражению атак беспилотников и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.
Казахстанские силовики совместно с белорусской Группой «А» КГБ провели операцию по освобождению заложников, удерживаемых в автобусе. По легенде, террористы требовали крупную сумму денег и возможность выехать в международный аэропорт для дальнейшего вылета за рубеж.
Еще один эпизод прошел в спортивном комплексе «Чижовка-Арена». По сценарию, террористы захватили объект во время международного хоккейного турнира. В этой части учений освобождение заложников отрабатывали подразделения Беларуси и России. Отдельно участники продемонстрировали борьбу с беспилотниками на Чижовском водохранилище. Спецподразделения отражали условную попытку проникновения диверсионных групп по воде, а также атаки с использованием БПЛА и безэкипажных катеров.
На полигоне «Воловщина» под Минском участники отработали нейтрализацию условного незаконного вооруженного формирования, захватившего приграничный населенный пункт. В заключительном эпизоде белорусские спецподразделения совместно с представителями Китая и Ирана провели операцию по освобождению заложников в захваченном здании.
После штурма китайские саперы обезвредили обнаруженные там самодельные взрывные устройства. Учения стали частью Контртеррористического форума стран СНГ и ШОС. При этом впервые спецподразделения государств двух организаций совместно отработали учебные задачи на территории одной страны.
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