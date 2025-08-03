Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию для переговоров по Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве. Надеюсь, он добьется прорыва в урегулировании" - цитируют Уитакера американские СМИ.

Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Как заявил президент США Дональд Трамп, после этой поездки Уиткофф направится в РФ.