  • 3 Августа, 15:19

Спецпосланник президента США прибудет в Россию на выходных

Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

Сегодня, 14:12
АВТОР
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РИА Новости Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию для переговоров по Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Знаю, что на выходных Стив Уиткофф будет в Москве. Надеюсь, он добьется прорыва в урегулировании" - цитируют Уитакера американские СМИ.

Ранее на этой неделе Уиткофф совершил визит на Ближний Восток. Как заявил президент США Дональд Трамп, после этой поездки Уиткофф направится в РФ.

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