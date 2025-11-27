В Казахстане продолжается реализация программы специального государственного пособия (СГП) для граждан, имеющих особые заслуги перед страной или пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Эта форма поддержки представляет собой ежемесячные выплаты из республиканского бюджета и является важным элементом социальной защиты населения. По состоянию на 1 ноября 2025 года помощь получают 207 780 человек, а общий объем выплаченных средств составил 22,3 млрд тенге.

СГП действует в стране с 1999 года и за это время стало одним из ключевых механизмов признания вклада граждан в развитие государства, а также поддержки тех, кто столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Право на получение пособия определено законодательством и включает 17 категорий граждан.

Среди получателей — ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, а также лица, приравненные к ним по льготам. Сюда же относятся вдовы погибших военнослужащих, семьи воинов, павших в ВОВ, и труженики тыла. Пособие назначается и государственным деятелям, удостоенным высших степеней отличия "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері", участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, жертвам политических репрессий с инвалидностью и пенсионерам, а также гражданам, имеющим пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Размер выплат зависит от категории получателя и варьируется от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя. С увеличением МРП, который ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете, растет и сумма самого пособия.

Гражданам, которые подходят под несколько категорий, СГП назначается только по одному основанию — по их собственному выбору. При этом иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, имеют равные права с гражданами РК и также могут рассчитывать на получение выплат.

Оформить специальное государственное пособие можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения. Власти отмечают, что цифровые сервисы помогают значительно упростить процедуру подачи заявления и делают социальную поддержку более доступной.