Спецрепортаж: Как прошло первое заседание Совета по развитию ИИ в Астане
Главная тема встречи — развитие человеческого капитала и внедрение ИИ в сферу образования.
Сегодня, 16:00
49Фото: Артема Чурсинова
В Астане состоялось первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Главная тема встречи — развитие человеческого капитала и внедрение ИИ в сферу образования. Корреспондент BAQ.KZ Анеля Өсерхан побывала на заседании и узнала, какие шаги Казахстан предпринимает для укрепления лидерства в сфере ИИ.
Глава государства поручил до конца года подготовить проект создания университета искусственного интеллекта и разработать платформу для контроля качества знаний. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что Казахстан формирует систему подготовки специалистов, а зарубежные эксперты подчеркнули смелость выбранного курса.
