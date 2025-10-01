В Астане состоялось первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Главная тема встречи — развитие человеческого капитала и внедрение ИИ в сферу образования. Корреспондент BAQ.KZ Анеля Өсерхан побывала на заседании и узнала, какие шаги Казахстан предпринимает для укрепления лидерства в сфере ИИ.

Глава государства поручил до конца года подготовить проект создания университета искусственного интеллекта и разработать платформу для контроля качества знаний. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что Казахстан формирует систему подготовки специалистов, а зарубежные эксперты подчеркнули смелость выбранного курса.