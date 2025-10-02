  • 2 Октября, 20:22

Спецрепортаж: Как выглядит новый хаб и что ждёт Казахстан в сфере ИИ

В Alem.ai планируется запуск исследовательских проектов, работа стартапов и реализация международных партнёрств.

Сегодня, 17:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артема Чурсинова Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
100
Фото: Артема Чурсинова

Сегодня в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев  открыл Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. На церемонии присутствовали Президент Венгрии Тамаш Шуйоко и основатель Telegram Павел Дуров.

Новый хаб площадью около 20 тысяч квадратных метров станет ключевой площадкой для развития ИИ-экосистемы Казахстана и всего региона. Здесь планируется запуск исследовательских проектов, работа стартапов и реализация международных партнёрств.

Корреспондент BAQ.KZ посетила центр и узнала, как он выглядит изнутри и какие возможности открывает для страны. 

Самое читаемое

Наверх