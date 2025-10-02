Спецрепортаж: Как выглядит новый хаб и что ждёт Казахстан в сфере ИИ
В Alem.ai планируется запуск исследовательских проектов, работа стартапов и реализация международных партнёрств.
Сегодня, 17:00
100Фото: Артема Чурсинова
Сегодня в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев открыл Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. На церемонии присутствовали Президент Венгрии Тамаш Шуйоко и основатель Telegram Павел Дуров.
Новый хаб площадью около 20 тысяч квадратных метров станет ключевой площадкой для развития ИИ-экосистемы Казахстана и всего региона. Здесь планируется запуск исследовательских проектов, работа стартапов и реализация международных партнёрств.
Корреспондент BAQ.KZ посетила центр и узнала, как он выглядит изнутри и какие возможности открывает для страны.
