СпецЦОНы "зависли" по всему Казахстану
Сегодня, 12:00
88Фото: BAQ.KZ - архив
В спецЦОНах по Казахстану возникли технические сбои, в связи с чем некоторые государственные услуги сейчас недоступны, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан", некорректная работоспособность системы – временная.
– Сообщаем, что во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем, имеются сложности с оказанием госуслуг по линии СпецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства, – говорится в объявлении Госкорпорации.
О том, когда работа спецЦОНов будет восстановлена, здесь пообещали сообщить дополнительно.
