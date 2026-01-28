  • 28 Января, 12:37

СпецЦОНы "зависли" по всему Казахстану

Сегодня, 12:00
BAQ.KZ - архив Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
Фото: BAQ.KZ - архив

В спецЦОНах по Казахстану возникли технические сбои, в связи с чем некоторые государственные услуги сейчас недоступны, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан", некорректная работоспособность системы – временная.

– Сообщаем, что во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. В связи с чем, имеются сложности с оказанием госуслуг по линии СпецЦОН. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства, – говорится в объявлении Госкорпорации.

О том, когда работа спецЦОНов будет восстановлена, здесь пообещали сообщить дополнительно.

 

 

 

