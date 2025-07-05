Спецвыпуск: "Город, который растёт: тайны и преображение Астаны"
О забытых улицах, новых районах, городских легендах и местах, где сегодня кипит жизнь.
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
72Фото: BAQ.KZ
Ко Дню столицы вышел специальный подкаст, посвящённый прошлому, настоящему и будущему Астаны. Гостем выпуска стал Нурсултан Камзебаев — автор популярного Instagram-блога об истории города, где он делится редкими кадрами, атмосферой и малоизвестными фактами о столице.
Вместе с журналистом BAQ.KZ они поговорили о забытых улицах, новых районах, городских легендах и местах, где сегодня кипит жизнь. Также обсудили, как выглядела старая Астана до появления небоскрёбов, как менялась архитектура и ритм города, где собирается молодёжь, и про могилу воинов Кенесары хана.
Этот выпуск приглашает взглянуть на столицу по-новому — с интересом, ностальгией и уважением к её истории. Подкаст доступен на YouTube.
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