Ко Дню столицы вышел специальный подкаст, посвящённый прошлому, настоящему и будущему Астаны. Гостем выпуска стал Нурсултан Камзебаев — автор популярного Instagram-блога об истории города, где он делится редкими кадрами, атмосферой и малоизвестными фактами о столице.

Вместе с журналистом BAQ.KZ они поговорили о забытых улицах, новых районах, городских легендах и местах, где сегодня кипит жизнь. Также обсудили, как выглядела старая Астана до появления небоскрёбов, как менялась архитектура и ритм города, где собирается молодёжь, и про могилу воинов Кенесары хана.

Этот выпуск приглашает взглянуть на столицу по-новому — с интересом, ностальгией и уважением к её истории. Подкаст доступен на YouTube.