Мажилис посетил заместитель Председателя Национального совета Федерального Собрания Республики Австрия Петер Хаубнер, прибывший в Астану с рабочим визитом. На встрече со Спикером Палаты Ерланом Кошановым стороны обсудили шаги по укреплению межпарламентских связей, передает BAQ.KZ.

Приветствуя гостя, Председатель Мажилиса подчеркнул, что Вена является важным партнером Астаны в Европе, а парламентарии двух стран активно содействуют укреплению политического диалога.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев придаёт большое значение развитию эффективного и разнопланового сотрудничества с Австрией. Большая работа проводится по линии парламентской дипломатии. В сентябре текущего года мы принимали делегацию Национального Совета и Австрийского сельскохозяйственного кластера. Сегодня встречаемся с вами. Наше стремление лучше узнавать друг друга и общаться является залогом качественного сотрудничества между нашими народами", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса проинформировал гостя о проводимых в стране реформах и законотворческой работе по обеспечению устойчивого развития экономики. В частности, о разработке новых Бюджетного, Налогового, Водного и Строительного кодексов, работе над проектами законов по вопросам развития креативных индустрий, о недропользовании и другими. Отдельное внимание было уделено работе депутатов по реализации поручения Президента по превращению Казахстана в полностью цифровое государство в ближайшие три года.

В свою очередь, Питер Хаубнер отметил важность всестороннего укрепления межпарламентского диалога, который является залогом крепких отношений между двумя странами. При этом он видит большие возможности для обмена опытом Казахстана и Австрии в сфере цифровизации и внедрения новейших разработок в этом направлении. Кроме того, австрийские бизнесмены проявляют большой интерес к расширению сотрудничества с Казахстаном и депутаты со своей стороны также могут оказать этому большую поддержку.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по усилению совместной работы между группами дружбы, профильными комитетами и аппаратами. Собеседники также обсудили намерение укреплять взаимодействие в рамках Межпарламентского Союза, парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

Парламентарии договорились о всестороннем содействии в расширении сотрудничества двух стран по вопросам торговли, машиностроения, сельского хозяйства, транспортно-логистической сферы и другим.