Делегация Парламента во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое прошло в столице Кыргызской Республики, передает BAQ.KZ.

Перед началом мероприятия глав парламентских делегаций принял Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава республики высоко оценил роль Парламентской Ассамблеи ОДКБ в законодательной поддержке деятельности Организации и пожелал успешного проведения заседания.

Выступая на Совете ПА ОДКБ, Ерлан Кошанов пожелал Торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву успешной реализации приоритетов кыргызского председательства в Организации в 2025 году.

Глава казахстанской делегации обратил внимание коллег на рост незаконного оборота наркотиков и интернет-мошенничества в странах-участницах ОДКБ. Он призвал объединить усилия в создании законодательного заслона этим глобальным вызовам. Спикер Мажилиса подчеркнул, что жертвами этих преступлений становятся миллионы людей, а их организаторы зачастую действуют из-за рубежа.

– Парламентская Ассамблея ОДКБ может содействовать созданию общего правового пространства в сфере противодействия синтетическим наркотикам и киберпреступности. Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более, что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество, – заявил Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также призвал парламентариев стран ОДКБ держать в фокусе постоянного внимания ситуацию в Афганистане, которая, по его словам, движется в сторону стабилизации.

Ерлан Кошанов озвучил мнение казахстанской стороны о необходимости укрепления таджикско-афганской границы. На решение этого вопроса направлена Целевая межгосударственная программа ОДКБ, принятая на Астанинском саммите. Второй задачей он обозначил консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению острых гуманитарных проблем этой страны.

Спикер Мажилиса напомнил, что именно для этого в Алматы создан Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Завершая свое выступление, Ерлан Кошанов отметил, что залогом успешного сотрудничества в Парламентской Ассамблее ОДКБ является взаимное уважение и доверие, и пожелал успешной реализации всех достигнутых договоренностей.

В рамках мероприятия главы парламентских делегаций приняли участие в возложении цветов к Вечному огню у Монумента Победы в Бишкеке.

Фото: Ж. Жумабекова.