Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, прибывшей в Астану с официальным визитом, передает BAQ.kz.

Стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонних отношений.

Межпарламентский диалог между Казахстаном и Узбекистаном активно развивается. Только в этом году руководители парламентов двух стран несколько раз встречались на различных площадках. Сегодня переговоры на высоком уровне продолжились в рамках официального визита Председателя Сената Олий Мажлиса в Казахстан.

В ходе встречи Ерлан Кошанов поздравил народ Узбекистана с предстоящим Днем Независимости и пожелал братскому народу мира и благополучия.

– Сегодня повестка наших двусторонних отношений становится все более содержательной. Наше сотрудничество динамично развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. И это, безусловно, результат огромных усилий наших Президентов, – отметил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что стратегическое взаимодействие активно развивается и на парламентском уровне. Межпарламентские связи являются важным механизмом реализации договоренностей, достигнутых главами государств. Поэтому депутаты уделяют этому особое внимание и работают в тесном взаимодействии.

- Динамика и результативность встреч Глав наших государств во многом определяет характер межпарламентских отношений. Во время визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в 2021 году Президенты пришли к общему мнению, что парламенты должны контролировать исполнение всех договоренностей. Тогда же было принято решение о создании Совета межпарламентского сотрудничества. Сегодня Совет эффективно работает, проведены два заседания - в Ташкенте и Алматы. Все договоренности Глав наших государств находятся на контроле парламентариев и детально прорабатываются. В целом, каждая встреча наших парламентариев способствует укреплению двусторонних отношений, – подчеркнул Е. Кошанов.

В свою очередь Танзила Нарбаева высказала слова благодарности казахстанской стороне за теплый прием и выразила уверенность в дальнейшем укреплении межпарламентских связей.

– По многим вопросам у нас схожие позиции. Мы всегда поддерживаем друг друга. Наши Президенты придерживаются единой линии – создавать условия для достойной жизни граждан, обеспечивать мир, безопасность и стабильность. Главы государств поставили масштабную задачу – довести товарооборот между нашими странами к 2030 году до 10 млрд долларов. Для этого есть все возможности. Наша цель - сформировать законодательную основу для реализации договоренностей наших Президентов, - сказала Танзила Нарбаева.

Фото: Ж. Жумабекова.