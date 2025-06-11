В преддверии XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) в Астане главы парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра посетили Национальный космический центр АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", передает BAQ.KZ.

Визит состоялся при участии Председателя Мажилиса Казахстана Ерлана Кошанова, главы Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Тургунбек уулу, спикера узбекской Законодательной палаты Нуриддина Исмоилова и председателя парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зии Озтюрклера.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев и руководство Центра ознакомили гостей с работой сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов — уникального объекта в Центральной Азии. Здесь осуществляется сборка, предполетная подготовка и полный цикл тестирования спутников весом от 100 кг до 6 тонн. Казахстанские специалисты также производят компоненты и комплектующие для других отраслей, включая экспорт.

Делегациям был представлен макет научного спутника KazSTSat, запущенного в 2018 году. Аппарат используется для мониторинга в сельском хозяйстве, водных ресурсах, предотвращения ЧС и других сферах. До 2028 года планируется создание группировки из пяти таких спутников. Также достигнуты договоренности о разработке аналогичных спутников для Монголии и Конго, с перспективой создания международной спутниковой системы обмена данными.

Гостям презентовали и проект OTS-Sat — научного спутника нанокласса, который разрабатывается в рамках сотрудничества стран-участниц ТюркПА. На сегодня завершено его проектирование и сборка подсистем.

О перспективах запуска с космодрома "Байконур" рассказал Народный герой Казахстана, космонавт Айдын Аимбетов. Совместно с Россией реализуется проект космического ракетного комплекса "Байтерек", первый испытательный запуск намечен на конец года. Ведется также работа по запуску космического туризма и развитию инфраструктуры для стартапов и научных проектов.

XIV пленарное заседание ТюркПА, проходящее 11–12 июня в Астане, посвящено роли парламентской дипломатии. В числе тем — укрепление сотрудничества в торговле, науке, цифровизации, экологии и здравоохранении.