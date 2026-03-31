В Алматинской области вновь обсуждают проблему брошенной автотехники - на этот раз речь идёт о "кладбище автобусов" в селе Кайназар. Поводом стало видео, распространившееся в соцсетях.

На нем авторы ролика требуют от чиновников разъяснить происхождение списанной техники и причины её размещения на открытой территории.

"Уважаемые чиновники, просим объяснить простому народу, откуда взялось очередное кладбище автобусов в селе Кайназар Алматинской области. Напомним, что по делу о кладбище автобусов в селе Жетыген уже три года не могут найти экс-начальника ТОО „Алматыэлектротранс“ Берикхана Мурзакаримова, а предприниматель Айдын Омаров, освоивший сотни миллионов тенге из народных средств, странным образом избежал наказания", - говорится в обращении.

Стоит отметить, ранее эта тема уже поднималась в Алматинской области - в селе Жетыген, где десятки единиц списанной техники на протяжении длительного времени оставались без движения, а ситуация вызывала вопросы у жителей и общественности.

В связи с этим редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в акимат Алматинской области с просьбой разъяснить, кому принадлежат автобусы, и на каких основаниях они размещены на территории.

Как пояснили в акимате, что речь идёт о транспорте, переданном из коммунальной собственности Алматы в собственность Алматинской области в 2022 году. Всего на баланс района поступило 300 автобусов марок ЛиАЗ, ПАЗ и "Газель", находившихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

После передачи 42 автобуса были отремонтированы и направлены на маршруты, остальные 258 - фактически не на ходу - остались на территориях старого автопарка и временного хранения в районе Жетыгена. При этом, как уточнили в акимате, договоры на размещение техники с владельцами участков не заключались.

В дальнейшем власти организовали реализацию автобусов через государственный реестр имущества: на сегодня реализовано 216 автобусов, ещё 42 остаются и планируются к повторной продаже.

При этом в акимате уточнили, что не владеют информацией о дальнейшей судьбе уже проданных автобусов.

Редакция продолжает следить за ситуацией.