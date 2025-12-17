В Казахстане утвердили новый перечень объектов приватизации на ближайшие пять лет. Управление процессом передано Агентству по защите и развитию конкуренции РК, при котором создан Национальный офис по приватизации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Также запущен специальный портал, через который бизнес может подавать заявки на покупку активов с государственным участием или их передачу в доверительное управление.

Новая волна приватизации запланирована в три этапа и охватывает 2026 год, 2027–2028 годы и 2029–2030 годы. Утверждённый перечень включает 473 предприятия, однако на сайте Национального офиса по приватизации размещён список из 504 объектов. Часть из них дублируется либо имеет статус "подлежат ликвидации", при этом паспорта объектов пока не опубликованы.

Анализ структуры списка показывает, что наибольшее количество объектов относится к коммунальному сектору. В этой категории насчитывается 184 предприятия, включая организации теплоснабжения, водоканалы, РЭК, а также компании, занимающиеся уборкой и благоустройством. Второе место по числу объектов занимают ветеринарные станции — 145 единиц. Их значительное количество связано с тем, что в перечень включены ветстанции не только крупных городов, но и небольших районов. Для них предлагается форма приватизации через присоединение или слияние.

В промышленном секторе представлено 20 объектов. Несмотря на меньшее количество, эти предприятия отличаются высокой капиталоёмкостью и масштабами деятельности. В числе выставляемых на приватизацию значатся Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод, АО "Семей инжиниринг", специализирующееся на производстве военной техники, Петропавловский завод тяжёлого машиностроения, аффинажный завод "Тау-Кен Алтын" и другие крупные активы.

В перечне также широко представлены объекты энергетики и логистики. В частности, на IPO планируется вывести несколько гидроэлектростанций в Восточном Казахстане, ТОО "Первая ветровая электрическая станция", а также компанию в сфере возобновляемых источников энергии Samruk-Green Energy. В доверительное управление предлагается передать аэропорты в Кызылорде, Туркестане и Павлодаре. Кроме того, в пул проектов приватизации на 2026 год включено около 20 крупных спортивных объектов, среди которых футбольные клубы "Астана", "Шахтёр", "Атырау", "Каспий", "Ордабасы", "Тараз" и "Туран", а также хоккейные клубы "Казахмыс", "Жетiсу", "Сарыарка" и "Бейбарыс-Атырау".

В региональном разрезе распределение объектов оказалось неравномерным. Наибольшее их количество приходится на Костанайскую область — 49, Астану — 46 и Акмолинскую область — 41. При этом практически во всех регионах в списке присутствуют коммунальные предприятия, отвечающие за тепло- и водоснабжение.

Снижение доли участия государства в экономике проводится в Казахстане не первый год и реализуется в рамках поручений президента о передаче активов в конкурентную среду. По данным Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, в ходе предыдущей волны приватизации доля государственного участия в экономике сократилась с 14,2% до 13,7%. В рамках новой кампании поставлена задача к 2029 году довести этот показатель до 13,2%.

В конце ноября Комитет государственного имущества и приватизации опубликовал Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором за 2024 год. Документ содержит расширенные данные о финансовых результатах компаний с государственным участием, в том числе субъектов квазигосударственного сектора, которые часто становятся объектами приватизации и обеспечивают наибольшие поступления в бюджет.

Согласно данным комитета, в 2022–2024 годах количество субъектов квазигосударственного сектора в республиканской собственности, завершивших год с прибылью, сократилось со 190 до 183. При этом совокупная чистая прибыль снизилась в четыре раза — с 2,5 трлн до 643,3 млрд тенге. Число убыточных компаний осталось практически неизменным и превышает 50, однако общий объём их убытков сократился почти вдвое.

Более позитивная динамика отмечается среди субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности. Количество прибыльных компаний выросло с 324 в 2022 году до 407, а совокупная прибыль увеличилась в два раза — с 27,4 млрд до 67,7 млрд тенге. Число убыточных предприятий сократилось на четверть, до 94, а общий объём их убытков уменьшился до 92,5 млрд тенге против 2,6 трлн тенге в 2022 году.

Частично такие результаты связывают с предыдущей волной приватизации, в ходе которой в конкурентную среду были переданы непрофильные или убыточные активы. По данным Комитета государственного имущества и приватизации, в 2021–2025 годах на приватизацию было выставлено 319 объектов, почти половина из которых относилась к коммунальной собственности, а ещё 129 — к активам социально-предпринимательских корпораций. В итоге были проданы или переданы в доверительное управление 299 объектов, а общий объём поступлений в бюджет составил 932,1 млрд тенге, из которых 912 млрд тенге обеспечила реализация активов квазигосударственного сектора.