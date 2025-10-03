Одна из самых больших проблем мировой экзаменационной индустрии - списывание и продажа ответов. Этот рынок оценивается в 150 миллиардов долларов, и именно здесь чаще всего возникают коррупционные риски и попытки обмануть систему. Решить проблему академической честности на глобальном уровне намерен казахстанский стартап TrustExam, который вышел в финал Astana Hub Battle в рамках форума Digital Bridge 2025, передает BAQ.KZ.

По словам сооснователя и CEO компании Нурали Сарбакыш, проект родился в Казахстане пять лет назад и начинался с сотрудничества с двумя крупнейшими экзаменационными центрами страны. Позже команда переехала в Кремниевую долину и получила возможность работать с ведущими мировыми программами, включая Stanford StartX.

"Глобальная индустрия экзаменов стоит 150 миллиардов долларов, и самой распространенной проблемой здесь является списывание. Мы выстраиваем TrustExam вместе с искусственным интеллектом, предлагая простые решения, которые требуют всего лишь ноутбука или смартфона. Сегодня нашим сервисом пользуются более 2 миллионов человек, и ещё 2 миллиона планируют присоединиться в этом году", — отметил он.

Стартап делает ставку на генеративный искусственный интеллект, способный в реальном времени выявлять подозрительное поведение во время экзамена. Для этого команда обучила модель на базе более 2 миллионов экзаменационных сессий. По словам Нур Али, именно это делает TrustExam конкурентоспособным на глобальном уровне.

"Мы предоставляем услуги не только университетам, но и правительствам. Например, в Канаде один клиент привёл за собой ещё пять. Мы не тратим деньги на маркетинг, работаем за счёт сарафанного радио и качества продукта. В итоге конкурируем даже с компаниями стоимостью в миллиарды долларов", — рассказал он.

Важная часть миссии стартапа — доступность. TrustExam бесплатно помогает школьникам и студентам готовиться к олимпиадам и конкурсам. В Казахстане команда обеспечила возможность сельским детям принять участие в конкурсах по программированию через платформу. Компания уже проводила пилоты в ЦОНах Казахстана по экзаменам на водительские права, где также сталкивалась с попытками мошенничества.

По словам основателя сооснавателя компании, TrustExam работает в Канаде, США и Великобритании, нацелен на правительственные контракты и планирует удвоить выручку в этом году. В компании убеждены: честность - не только основа образования, но и фактор, без которого невозможно построить устойчивый бизнес.