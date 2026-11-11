Списывать часть ипотеки при рождении детей предложили в Казахстане

Мурат Абенов предложил обсудить механизм снижения кредитной нагрузки на молодые семьи при рождении детей. По его мнению, необходимо изучить возможную связь между ростом потребительского кредитования и снижением рождаемости в Казахстане, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В своей публикации Абенов обратил внимание на то, что с 2021 года объем потребительских кредитов в стране увеличивается, тогда как число новорожденных сокращается.

Согласно приведенным им данным, в 2021 году объем потребительских кредитов составлял 6,1 трлн теңге, а к 2025 году достиг 16,7 трлн теңге. За тот же период число родившихся детей сократилось с 445,9 тысячи до 335 тысяч. Таким образом, за четыре года объем потребительского кредитования вырос примерно в 2,7 раза, а рождаемость снизилась почти на 25%.

При этом Абенов подчеркнул, что эти показатели сами по себе не доказывают прямого влияния кредитов на рождаемость. Решение о рождении ребенка зависит от целого ряда обстоятельств: уровня доходов, занятости, жилищных условий, доступности детских садов, миграции и других факторов. Однако, по его мнению, влияние долговой нагрузки на планы семей по рождению детей нельзя оставлять без внимания.

«Конечно, было бы неправильно утверждать, что рождаемость снизилась исключительно из-за кредитов. На демографическую ситуацию влияет множество факторов, в том числе занятость, доходы, жилищные условия, доступность детских садов, миграция, занятость женщин и семейные ценности», - написал он.

Кредитные каникулы и помощь с погашением ипотеки

По мнению Абенова, с рождением ребенка расходы семьи возрастают, а доход одного из родителей может временно сократиться. При этом ежемесячные платежи по кредитам остаются прежними. Для семей, планирующих второго или третьего ребенка, такая финансовая нагрузка может стать серьезным препятствием.

В связи с этим он предложил рассмотреть несколько механизмов государственной поддержки. В частности, при рождении первого ребенка, если доходы семьи снизились, можно предусмотреть кредитные каникулы сроком на 6–12 месяцев.

При рождении второго ребенка Абенов предлагает погашать часть основного долга по ипотеке за счет государства, а после появления третьего - увеличивать объем такой поддержки. По его мнению, эти меры должны быть ориентированы прежде всего на молодые семьи с низкими и средними доходами.

«Я не предлагаю прощать все кредиты. Но считаю необходимым обсудить следующий принцип: с рождением каждого ребенка долговая нагрузка на молодую семью должна снижаться», - отметил он.

Четыре вопроса к Правительству

Прежде чем внедрять подобные меры, Абенов предлагает провести исследование, которое позволит оценить их эффективность.

В частности, он поинтересовался у Правительства, проводилось ли сравнение показателей рождаемости среди молодых семей, имеющих кредиты, и тех, у кого нет долговых обязательств.

Кроме того, он предложил выяснить, при какой доле кредитных платежей в семейном бюджете супруги начинают пересматривать планы по рождению следующего ребенка. Также, по его мнению, необходимо рассчитать, во сколько бюджету обойдется система сокращения долговой нагрузки при рождении детей и как она может повлиять на демографические решения семей.

В качестве примера Абенов привел программы семейного кредитования, действующие в Польше и Венгрии. Он считает, что специалисты должны изучить зарубежный опыт и определить, какие механизмы можно адаптировать к условиям Казахстана.

По мнению Абенова, поддержка молодых семей позволит не только облегчить их повседневные финансовые трудности, но и станет долгосрочной инвестицией в человеческий капитал страны.