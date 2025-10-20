Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило многочисленные нарушения в работе механизма стабилизации цен через региональные социально-предпринимательские корпорации (СПК), передает BAQ.KZ.

Комплексный анализ показал, что программа, призванная сдерживать рост цен на социально значимые продукты, используется неэффективно и сопровождается системными нарушениями принципов добросовестной конкуренции, равного доступа и прозрачности.

Миллиарды без возврата

В ряде регионов установлены факты неисполнения условий договоров займа и их многократной пролонгации без санкций.

Так, одному из заёмщиков был выдан заём на 489 млн тенге, который неоднократно продлевался без возврата. Аналогичные продления зафиксированы по займам свыше 1,3 млрд тенге.

Кроме того, отдельные субъекты получали беспроцентные льготные займы, что создавало необоснованные преференции и искажало конкурентную среду.

Продукты до прилавков не доходят

Закупленная за счёт бюджета продукция нередко так и не поступала в торговые сети. За два года реализовано лишь 19% от закупленных объёмов, а часть товаров, приобретённых ещё в 2021 году, по-прежнему лежит на складах.

Также выявлены случаи нерационального расходования средств. В период избытка (октябрь–апрель) на закуп картофеля направили 5,1 млрд тенге, тогда как в период дефицита (май–июль) стабилизационные меры не применялись вовсе.

Штрафы и предложения

По итогам расследования одному СПК назначен штраф в размере 300 МРП (1,18 млн тенге). Ещё восемь уведомлений направлены различным корпорациям по фактам нарушений антимонопольного законодательства.

АЗРК подготовило предложения по реформированию механизма стабилизации цен — среди них: