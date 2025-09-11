СПК теряют эффективность: Сенатор предупредил о рисках для внутреннего рынка
Депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев выразил обеспокоенность эффективностью деятельности социально-предпринимательских корпораций, созданных в своем время для развития региональной экономики и решения социальных вопросов, передает BAQ.KZ.
"В нынешнем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что предпринимательские корпорации ограничиваются управлением коммунальным имуществом и реализацией малозначимых проектов, а влияние на экономику региона незначительно. Правительству необходимо превратить такие корпорации в полноценный институт развития. Сегодня особенно остро стоит вопрос нехватки перерабатывающих предприятий на районном уровне и отсутствия действенных механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. СПК, наделенные соответствующими функциями, часто отказываются от этих задач, что негативно сказывается на продовольственной безопасности регионов", - отметил сенатор на пленарном заседании.
Ситуацию усугубляет слабая координация между акиматами и СПК, избыточная функциональная нагрузка и недостаток прозрачности, что приводит к неэффективному использованию ресурсов. Отдельную обеспокоенность сенатора вызывают планы Министерства национальной экономики по исключению функции СПК по стабилизации цен, что может привести к непредсказуемым последствиям. Жанболат Жоргенбаев предложил четко разграничить обязанности СПК, усилить контроль и отчетность, наладить контакт с местным бизнесом, приоритизировать социально-значимые проекты и совершенствовать финансовые инструменты стабилизации цен.
"Отмена функции социально-предпринимательских корпораций по стабилизации цен может лишить внутренний рынок проверенного временем инструмента воздействия и привести к неожиданным результатам. Повысив прозрачность и эффективность социально-предпринимательских корпораций, мы сможем улучшить региональную экономику и социальную ситуацию", - подчеркнул сенатор.
