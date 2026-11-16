Спокойно, конца света не будет: вспоминаем апокалипсисы, которые так и не наступили

Запастись водой, снять наличные, купить золото и патроны. Такие советы в последние недели пересылают друг другу в мессенджерах, в том числе в Казахстане. Причина в слухе, что завтра, 17 ноября, хакеры обнулят все банковские счета, а интернет пропадет на три месяца. Специалисты называют такой сценарий практически невозможным. Но человечество не впервые замирает в ожидании конца света по расписанию, и каждый раз находились те, кто прятался в бункер, раздавал имущество или скупал свечи. Рассказываем, откуда взялась нынешняя страшилка и чем заканчивались предыдущие.

Откуда взялся слух

Историю запустил 2 ноября пользователь соцсети X под ником Wesley, который пишет на португальском. В посте под заголовком «Прямо из глубокого интернета» он признался, что получил информацию из неподтвержденного источника, и пересказал «пророчество». Все в интернете взломают, начнется так называемый «COVID 2.0», данные крупных банков сотрут, и на тысячах счетов окажется «0». После этого глобальный интернет якобы отключат на три месяца, а сверхмощный искусственный интеллект за это время исправит все уязвимости.

«Необходимо как можно скорее запастись едой, водой, золотом, серебром, оружием, боеприпасами и наличными», – призывал автор.

При этом сам Wesley оговорился, что «конечно, не нужно воспринимать все это буквально». Но пост уже разлетелся по Telegram, оброс конспирологическими подробностями и добрался до Казахстана. Одни раскручивали тему ради просмотров, другие пересылали тревожные сообщения родным «на всякий случай».

У даты есть вполне будничное объяснение. 17 ноября в США пройдет плановая проверка национальной системы экстренного оповещения. Это минутный сигнал по радио и телевидению, на телефоны он даже не придет.

Масла в огонь подлили публикации о том, что власти 17 европейских стран якобы советуют населению запастись всем необходимым на 72 часа. На деле такую цель Еврокомиссия поставила еще в марте 2025 года в стратегии готовности к кризисам, и к 17 ноября она не привязана. Вспомнили даже «Симпсонов», где дата 17 ноября действительно встречается, но ни о каком отключении интернета герои не говорят.

В Казахстане слухи опровергли МЧС и Национальный банк.

Скорее всего, уже завтра вечером эта история пополнит длинный список несостоявшихся апокалипсисов. Люди назначали конец света на конкретную дату не раз, и каждый раз находились те, кто верил в это всерьез. Вот самые известные случаи.

Конец света, который не наступил

В 1844 году американский проповедник Уильям Миллер вычислил, что Второе пришествие и конец света наступят 22 октября. Тысячи его последователей раздали имущество, бросили неубранными поля и всю ночь молились в ожидании. Утро наступило как обычно, а день вошел в историю как Великое разочарование.

В 1910 году к Земле приблизилась комета Галлея. Узнав, что Земля пройдет через ее хвост, многие решили, что газы из хвоста отравят планету. Люди затыкали щели в окнах и дверях, а ловкие торговцы бойко продавали «противокометные таблетки» и противогазы. Комета прошла, никто не пострадал, а таблетки так и остались одним из самых удачных маркетинговых ходов своего времени.

Под конец XX века по планете прокатилась паника из-за «проблемы 2000 года». Боялись, что компьютеры не поймут смену даты с 1999 на 2000 и откажут банки, электростанции и самолеты. Люди запасались водой, консервами и наличными, покупали генераторы. Программы заранее исправили, и новый век наступил почти без сбоев.

В 2007 году в Пензенской области России несколько десятков последователей самопровозглашенного пророка, среди них и дети, ушли в пещеру, вырытую в склоне оврага, чтобы переждать там конец света, который ожидали весной 2008 года. Уговаривать их выйти пришлось несколько месяцев, а последние покинули убежище, только когда своды пещеры начали обрушиваться.

В 2008 году часть людей всерьез опасалась, что Большой адронный коллайдер создаст черную дыру, которая поглотит Землю. Против его запуска даже подавали иски в суд. Коллайдер работает до сих пор.

В 2011 году американский радиопроповедник Гарольд Кэмпинг назначил конец света на 21 мая. Некоторые его последователи бросали работу и тратили сбережения на рекламные щиты с предупреждением. Когда конец не наступил, Кэмпинг перенес его на 21 октября. Не наступил и тогда.

Самым громким стал 2012 год. По популярной версии, 21 декабря заканчивался календарь древних майя, а с ним и вся история человечества. В ряде российских городов скупали свечи, спички и крупу, а во французскую деревушку Бюгараш потянулись люди, поверившие, что местная гора станет единственным спасительным местом на планете, и власти даже ограничили туда доступ. Ученые объясняли, что у майя просто завершался очередной большой цикл летоисчисления, как у нас заканчивается год. 22 декабря все проснулись как обычно.

Чего бояться на самом деле

Все эти истории объединяет одно. Страх продается лучше спокойствия, и на нем всегда кто-то зарабатывает. Сто лет назад это были продавцы таблеток от кометы, сегодня это мошенники.

Они могут звонить и писать от имени банков, пугать скорым обнулением счетов и уговаривать срочно «спасти сбережения», перевести деньги на «безопасный счет» или назвать код из СМС. Банки так не делают. Если сомневаетесь, сами позвоните в свой банк по номеру с официального сайта или с обратной стороны карты, а при подозрении на мошенничество в полицию по номеру 102.