Спор из-за 40 гектаров тормозил строительство завода за 5 млрд теңге в Атырау

В Атырау земельный спор почти на год затормозил проект нового кирпичного завода стоимостью около 5 млрд теңге. После вмешательства прокуратуры вопрос удалось решить, и инвестор вернулся к подготовке строительства, передает BAQ.KZ.

Речь идет о проекте ТОО «SapaStone». Для завода выделен участок площадью 40 гектаров, но из-за спора вокруг земли реализация проекта была затруднена.

Судебное разбирательство продолжалось с начала года. После прокурорского реагирования нарушения устранили, а окончательное решение суда позволило компании продолжить работу.

Сейчас инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации. Строительство завода планируют начать в 2027 году.

Проект оценивается примерно в 5 млрд теңге. После запуска предприятие должно увеличить выпуск строительных материалов в регионе и создать более 65 рабочих мест.

В прокуратуре сообщили, что работа по выявлению и устранению административных и других препятствий для инвестиционных проектов продолжается.