Необычный инцидент произошёл в селе Байзак Жамбылской области: спор о работе медицинского оборудования закончился стрельбой, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение. Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия", — уточнили в полиции.

Как сообщает HALYQSTAN, между двумя жителями села — 25-летним А.Т. и 24-летним Д.М. — разгорелась дискуссия на тему: что произойдёт, если применить дефибриллятор к здоровому человеку?

Чтобы получить точный ответ, они обратились к знакомому фельдшеру скорой помощи Ж.Б., который пояснил, что такие действия могут привести к летальному исходу, поскольку вмешательство в нормальный ритм сердца крайне опасно.

Однако Д.М. не поверил и, по данным очевидцев, настаивал на проведении эксперимента. Словесный спор перерос в конфликт, в ходе которого Д.М. выстрелил фельдшеру в грудь из травматического пистолета, а затем скрылся.

Жертву с ранением в левое подреберье госпитализировали в Байзакскую районную больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное.

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