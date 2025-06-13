Агентство по противодействию коррупции совместно с Министерством туризма и спорта провело внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. По итогам проверки было выявлено множество системных нарушений и неэффективного расходования бюджетных средств. В результате финансирование профессионального спорта, включая футбольные клубы, сокращено на 6,7 млрд тенге — с 60,5 до 53,8 млрд, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным Агентства, вместо развития собственной инфраструктуры некоторые профессиональные клубы тратили средства на завышенные зарплаты руководству, оплату легионеров и дорогостоящие тренировочные сборы. Были также выявлены случаи необоснованных трат на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам — в итоге в бюджет возвращено 1,3 млрд тенге.

По результатам анализа Антикор внес более 50 рекомендаций, включая сокращение бюджетов, ужесточение контроля за проведением учебно-тренировочных сборов и цифровизацию процессов. В декабре 2024 года и марте 2025 года в отраслевые правила были внесены соответствующие изменения.

С 15 апреля 2025 года в закон "О физической культуре и спорте" внесены дополнения, дающие Министерству туризма и спорта полномочия устанавливать лимиты на содержание профессиональных клубов. Также запрещено финансировать из бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

В рамках реформы 11 спортивных объектов, признанных неэффективно управляемыми, переданы на баланс государственных учреждений. Введены требования к футбольным клубам о наличии детско-юношеских подразделений, молодежных команд и собственной спортивной инфраструктуры.

Принятые меры, по словам представителей Агентства, направлены на повышение прозрачности в сфере спорта и поддержку развития массового и детского спорта.