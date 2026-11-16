Спортивный комплекс на 22 тысячи квадратных метров строят в Атырау

В микрорайоне Нурсая продолжается строительство спортивного комплекса «Атырау Арена». Завершить работы планируется в марте 2028 года. Ход строительства проверил аким Атырауской области Болат Акчулаков.

Общая площадь будущего комплекса составит 22 тысячи квадратных метров. Здесь создадут условия для занятий 20 видами спорта, в том числе футболом, баскетболом, волейболом, плаванием, боксом, дзюдо, тхэквондо и фехтованием. Также предусмотрены фитнес-залы и скалодром, который станет одним из трёх подобных объектов в Казахстане.

По словам руководителя проекта ТОО «Әлем құрылыс» Нурсултана Жыланбаса, комплекс позволит проводить соревнования республиканского и международного уровней.

В настоящее время на строительной площадке ведутся свайные работы и мероприятия по водопонижению. Для устройства фундамента используют сваи из сульфатостойкого бетона длиной 22 метра. Их установку планируется завершить до конца года.

Сейчас на объекте работают около 100 человек, задействовано 40 единиц техники. Наиболее активный этап строительства ожидается в следующем году: количество рабочих планируют увеличить до 400.

Во время осмотра Болат Акчулаков поручил предусмотреть возможность подключения комплекса к перспективной системе канализации города. Для этого необходимо заранее согласовать расположение и технические параметры инженерных сетей. Это позволит в дальнейшем интегрировать объект в общую систему водоотведения и избежать дополнительных расходов на переустройство коммуникаций.

Строительство «Атырау Арены» ведётся в рамках поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта и современной спортивной инфраструктуры.

После завершения работ на постоянной основе в комплексе смогут заниматься более 1 500 детей и подростков. Кроме того, он станет площадкой для учебно-тренировочных сборов, республиканских и международных соревнований, а также массовых спортивных и культурных мероприятий.