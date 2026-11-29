В Актобе началось строительство крупного спортивного комплекса, рассчитанного на пять тысяч зрителей. Проект реализуется в рамках программы «Народное строительство». На его возведение из Фонда развития инфраструктуры выделили более 18 млрд тенге.

Как рассказали в акимате области, площадь четырехэтажного здания составит 31 тысячу квадратных метров. Комплекс оснастят современным оборудованием и создадут условия для занятий различными видами спорта.

На главной арене планируют проводить соревнования областного, республиканского и международного уровня. В здании разместятся площадки для футзала, баскетбола и волейбола, залы для занятий гимнастикой, а также бассейн длиной 50 метров, соответствующий мировым стандартам.

По словам заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслана Жарасбаева, на начальном этапе на строительной площадке задействованы 50 человек. По мере развертывания работ их число планируют увеличить до 200.

Завершить строительство и ввести спортивный комплекс в эксплуатацию намерены в феврале 2028 года. Сейчас работы ведутся в активном темпе.