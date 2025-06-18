В Павлодарской области выявлен случай серьезного злоупотребления должностными полномочиями при реализации государственной программы, передает BAQ.KZ. Прокуратура Павлодарского района установила, что при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кеменгер чиновник допустил незаконные действия с бюджетными средствами.

Комплекс возводился за счет средств Национального фонда в рамках программы "Ауыл Ел-Бесігі", общий бюджет проекта составил 382 миллиона тенге. Однако в ходе проверки выяснилось, что 158 миллионов тенге были выплачены подрядчику за фактически невыполненные работы.

Фигурантом дела стал бывший руководитель Отдела реального сектора экономики Павлодарского района. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РК - злоупотребление должностными полномочиями. Досудебное расследование провел антикоррупционный департамент.

Суд признал чиновника виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишён права занимать должности в государственных органах. Пока судебный акт не вступил в законную силу.