Спортсмен из Актюбинской области второй год подряд выиграл автомобиль на турнире по асық ату

В Актобе состоялся республиканский открытый турнир по национальному виду спорта асық ату «Respublica», посвящённый Дню Республики. Победителем соревнований второй год подряд стал представитель Актюбинской области Гарышбек Кулыбек, которому вручили автомобиль.

Турнир прошёл 25 октября во Дворце единоборств «Жекпе-жек». Соревнования организовали уже в третий раз. За победу боролись 38 спортсменов, прошедших отборочные этапы в 19 регионах страны.

Основными целями турнира стали популяризация национальных видов спорта, сохранение культурного наследия и развитие асық ату.

В церемонии открытия участвовали депутат Курултая Казахстана Олжас Куспеков, руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, заслуженный тренер Казахстана Жомарт Сабыржанов и президент Национальной федерации асық ату Марал Ниталиев.

Почётными гостями стали профессора Педагогического университета имени Султана Идриса в Малайзии Че Залина и Мухаммад Фазлы Таиб Саерани. Они выразили намерение привезти команду Малайзии на чемпионат мира по асық ату, который состоится в декабре этого года в Актобе. Зарубежным гостям также вручили наборы асыков для развития национального вида спорта в их стране.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место — Гарышбек Кулыбек (Актюбинская область), автомобиль;

II место — Алинур Берикказыулы (область Абай), 1 миллион тенге;

III место — Галымжан Сейилханов (Кызылординская область), 500 тысяч тенге.

Кулыбек второй год подряд завоевал главный приз турнира. В прошлом году он также победил на соревнованиях в Шымкенте, став первым участником в истории турнира, которому удалось дважды выиграть автомобиль. Ключи от нового автомобиля спортсмену вручил Олжас Куспеков.

Следующий республиканский турнир по асық ату планируют провести в Аркалыке в 2027 году.