Спортсмен из Эстонии прошел по канату между "клыками" урочища Бозжыра

Известный эстонский слэклайнер Яан Роозе посетил Казахстан и совершил экстремальный проход по канату над урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Спортсмен прошел по натянутому между знаменитыми скальными образованиями «Клыки» канату на высоте около 200 метров. Дистанция маршрута составила около полукилометра.

Съемки проходили в сложных погодных условиях — в день выступления температура воздуха достигала 50 градусов жары, при этом сильный ветер создавал дополнительные трудности.