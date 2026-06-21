Спортсмен из Эстонии прошел по канату между "клыками" урочища Бозжыра
В день выступления температура воздуха достигала 50 градусов жары.
Сегодня 2026, 10:11
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Сегодня 2026, 10:11Сегодня 2026, 10:11
108Фото: Скриншот видео
Известный эстонский слэклайнер Яан Роозе посетил Казахстан и совершил экстремальный проход по канату над урочищем Бозжыра в Мангистауской области.
Спортсмен прошел по натянутому между знаменитыми скальными образованиями «Клыки» канату на высоте около 200 метров. Дистанция маршрута составила около полукилометра.
Съемки проходили в сложных погодных условиях — в день выступления температура воздуха достигала 50 градусов жары, при этом сильный ветер создавал дополнительные трудности.
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