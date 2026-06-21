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  • Спортсмен из Эстонии прошел по канату между "клыками" урочища Бозжыра

Спортсмен из Эстонии прошел по канату между "клыками" урочища Бозжыра

В день выступления температура воздуха достигала 50 градусов жары.

Сегодня 2026, 10:11
АВТОР
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Скриншот видео Сегодня 2026, 10:11
Сегодня 2026, 10:11
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Фото: Скриншот видео

Известный эстонский слэклайнер Яан Роозе посетил Казахстан и совершил экстремальный проход по канату над урочищем Бозжыра в Мангистауской области.

Спортсмен прошел по натянутому между знаменитыми скальными образованиями «Клыки» канату на высоте около 200 метров. Дистанция маршрута составила около полукилометра.

Съемки проходили в сложных погодных условиях — в день выступления температура воздуха достигала 50 градусов жары, при этом сильный ветер создавал дополнительные трудности.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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