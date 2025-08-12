Спортсмен погиб на Всемирных играх в Китае
Мировое сообщество спортивного ориентирования в трауре.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 12-х Всемирных играх, проходящих в Чэнду (Китай), трагически скончался итальянский ориентировщик Маттиа Дебертолис, передает BAQ.KZ.
Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), Организационный комитет Всемирных игр 2025 года в Чэнду (LOC) и Международная федерация ориентирования (IOF) в совместном заявлении сообщили, что 8 августа во время соревнований на средней дистанции среди мужчин он был найден без сознания. Несмотря на срочную медицинскую помощь в ведущем медицинском центре Китая, спортсмен умер 12 августа.
Организаторы и спортивное сообщество выражают искренние соболезнования семье и близким спортсмена, а также всем, кого коснулась эта трагедия. Международные организации заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку семье Дебертолиса и сообществу ориентировщиков.
Напомним, с 7 по 17 августа в китайском Чэнду проходят Всемирные игры 2025.
Всемирные игры в Китае являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов — 6679 человек. 3942 спортсмена выступят в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта
- Перизат Кайрат и её защита начали борьбу за пересмотр приговора
- В Алматы водитель автобуса напал на пассажира после замечания