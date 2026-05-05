Спортсменам выплатили 5,5 млрд тенге за Сурдлимпиаду
Денежные вознаграждения получили 32 спортсмена и 42 тренера.
В Казахстане спортсменам и тренерам выплатили около 5,5 млрд тенге за участие и достижения на Сурдлимпийских играх, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, средства выделены из резерва правительства в рамках поощрения за высокие результаты на международной арене.
Выплаты произведены по итогам XXV летних Сурдлимпийских игр 2025 года, прошедших в Токио.
Всего денежное поощрение получили 32 спортсмена и 42 тренера.
Сколько выплатили
Размер выплат установлен в соответствии с законодательством.
За золотую медаль спортсменам полагается 130 млн тенге, за серебряную - 78 млн тенге, за бронзовую - 39 млн тенге.
Также вознаграждения получили спортсмены, занявшие 4-6 места - от 2,5 до 15 млн тенге.
Как выступила сборная
В Сурдлимпийских играх приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 81 страны.
Казахстанская сборная выступала в восьми видах спорта и заняла 9-е место в общекомандном зачёте.
Всего команда завоевала 25 медалей - 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых.
Что дальше?
Как отмечается, такие выплаты являются частью государственной поддержки спорта.
"Решение направлено на развитие спорта высших достижений и укрепление позиций Казахстана на международной арене", - говорится в сообщении.