Спортсменам выплатили 5,5 млрд тенге за Сурдлимпиаду

В Казахстане спортсменам и тренерам выплатили около 5,5 млрд тенге за участие и достижения на Сурдлимпийских играх, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, средства выделены из резерва правительства в рамках поощрения за высокие результаты на международной арене.

Выплаты произведены по итогам XXV летних Сурдлимпийских игр 2025 года, прошедших в Токио.

Всего денежное поощрение получили 32 спортсмена и 42 тренера.

Сколько выплатили

Размер выплат установлен в соответствии с законодательством.

За золотую медаль спортсменам полагается 130 млн тенге, за серебряную - 78 млн тенге, за бронзовую - 39 млн тенге.

Также вознаграждения получили спортсмены, занявшие 4-6 места - от 2,5 до 15 млн тенге.

Как выступила сборная

В Сурдлимпийских играх приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 81 страны.

Казахстанская сборная выступала в восьми видах спорта и заняла 9-е место в общекомандном зачёте.

Всего команда завоевала 25 медалей - 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых.

Что дальше?

Как отмечается, такие выплаты являются частью государственной поддержки спорта.