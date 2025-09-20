Многие горожане воспринимают рост цен на говядину как "подорожание". Но на самом деле речь идёт о возвращении к справедливой стоимости, которая позволяет покрывать реальные затраты и поддерживать развитие мясного животноводства, так написал на своей странице Facebook глава ТОО Терра Акжайык Кайыржан Наурызгалиев, передаёт BAQ.KZ.

Долгое время цена на мясо в Казахстане удерживалась искусственно низкой из-за регулирования отрасли. Теперь рынок постепенно выходит на экономически обоснованный уровень. При этом даже сегодня в долларовом выражении цена говядины не достигла показателей десятилетней давности. В 2015 году килограмм полутуш стоил 1500–1600 тенге, что при тогдашнем курсе соответствовало 8–9 долларам. По нынешнему курсу это около 4300–4800 тенге. Сегодняшняя отпускная цена до этих цифр ещё не дотянулась.

Когда речь заходит о "подорожании", чаще всего звучат голоса жителей городов. Для них говядина — лишь один из видов мяса, и всегда можно заменить её курицей или бараниной. Но у сельского населения, для которого мясное животноводство является основным, а порой и единственным источником дохода, рост цен воспринимается иначе. В Западно-Казахстанской области, где почти половина населения живёт в аулах, повышение стоимости говядины стало настоящим облегчением. Это возможность честно заработать и удержаться в профессии.

"Производство говядины — долгий и трудоёмкий процесс. В среднем путь от поля до тарелки занимает 28–30 месяцев. Это почти три года непрерывного труда: от получения телёнка и его вынашивания до откорма и переработки. Самый сложный этап — содержание маточного поголовья. Это 19 месяцев ежедневной работы на открытом воздухе в любую погоду, в +40 °C летом и −40 °C зимой. И этот труд должен справедливо оцениваться", - напомнил предприниматель.

Рост цен становится особенно понятен на фоне расходов фермеров. В 2015 году трактор "Беларус" стоил около 3 млн тенге, сегодня его цена начинается с 10,5 млн. Корма подорожали ещё сильнее: тонна ячменя с 20 тысяч тенге в 2015 году поднялась до 90 тысяч. Чтобы откормить телёнка с 200 до 450 кг, требуется примерно 250 дней и около двух тонн зерна — расходы колоссальные.

Справедливая цена на говядину — это не только возможность фермерам покрыть затраты, но и условие устойчивости всей отрасли. Если скотоводы не видят отдачи за свой труд, они сокращают маточное поголовье или вовсе уходят из животноводства. Это уже происходит в некоторых хозяйствах. В итоге предложение на рынке падает, и тогда цена растёт ещё выше — и никакие запреты или госрегулирование не в силах это остановить.

Важно помнить: за цифрами на ценниках стоят судьбы целых семей и аулов. Для городских жителей мясо — товар, для сельских — основа жизни. Поэтому справедливая цена — это фундамент не только мясного животноводства, но и благополучия села. Она даёт возможность инвестировать в технику, технологии, качество продукции и удерживать людей на земле.

Казахстанская говядина конкурирует с продукцией из Беларуси, России, Индии. Но у каждого вида своя экономика: где-то мясо — побочный продукт молочного производства, а где-то, как у казахстанских фермеров, это цель всей работы. Именно поэтому сравнивать важно не только ценники, а и реальную себестоимость.

Сегодня Беларусь снова подняла цены: мясо бычков молочных пород в полутушах подорожало с 4,2 до 5,3 доллара за короткий период. С доставкой в Казахстан себестоимость составит уже 6,1 доллара. Это ещё одно доказательство, что движение к справедливой цене — неизбежный процесс.

Будущее мясного животноводства в Казахстане зависит от того, сможет ли каждый участник цепочки — от фермера до переработчика и логиста — получать достойный доход. Только так отрасль будет развиваться устойчиво, а на прилавках останется качественная отечественная говядина.