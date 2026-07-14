Справедливый Казахстан становится цифровой державой: новая экономика, ИИ-кластер и глобальная роль страны

Сегодняшние поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данные в Акорде Премьер-министру Олжасу Бектенову показывают, что экономическая политика Справедливого Казахстана приобрела экосистемный и структурный характер.

Рост ВВП на 4,1% по итогам первого полугодия важен не только как макроэкономический показатель. Принципиально то, за счет каких отраслей обеспечивается эта динамика. Обрабатывающая промышленность выросла на 9,8%, транспортная отрасль на 7,1%, строительство на 15,2%, а приток частных инвестиций увеличился на 21,4%. Это свидетельствует о постепенном переходе от сырьевой зависимости к более диверсифицированной, основанной на производстве, инфраструктуре, частном капитале и технологиях.

Именно в этом проявляется экономическое содержание курса на Справедливый Казахстан. Речь идет о формировании государства справедливых правил, институциональной ответственности и долгосрочных возможностей для бизнеса, регионов и граждан. Конституционная реформа в данном контексте создает правовой каркас новой экономической модели. Сильные институты, защита собственности, подотчетность государства и предсказуемость правил становятся прямыми условиями для инвестиций и устойчивого роста.

Особое значение имеет цифровой блок встречи. Проект «Долина ЦОДов» необходимо рассматривать не как полновесную заявку Казахстана на новое место в международном разделении труда. В мировой экономике эпохи ИИ - вычислительные мощности, энергия, данные, облачная инфраструктура и способность обучать собственные модели стратегическим ресурсом.

Создание инфраструктуры мощностью 250 МВт и привлечение более 10 млрд долларов иностранных инвестиций означают, что Казахстан начинает формировать полноценный национальный кластер искусственного интеллекта. Ранее правительство сообщало, что проект может включать до 100 тысяч современных GPU-чипов, обеспечить не менее 3 млрд долларов экспортной выручки ежегодно и привлечь в страну глобальных технологических игроков.

При этом потенциал проекта значительно шире его стартовых параметров. В Экибастузе уже сформирована энергетическая основа для размещения ЦОДов, ведутся переговоры с hyperscale-компаниями из США, Китая и Индии, а общий потенциал «Долины ЦОДов» оценивается до 1 ГВт. Это позволяет говорить о возможности создания одного из крупнейших вычислительных узлов Центральной Евразии.

Казахстан фактически соединяет 3 своих традиционных преимущества воедино: энергетическую базу, географическое положение между Европой и Азией и многовекторную внешнюю политику. Раньше наша страна позиционировалась преимущественно как транспортно-логистический мост. Теперь к этой роли добавляется функция цифрового моста, способного обеспечивать хранение данных, облачные вычисления, обучение моделей и экспорт AI-сервисов.

Запуск суперкомпьютера Al-Farabium уже показывает, что речь идет не только о планах. На его базе разворачиваются прикладные проекты в сфере телекоммуникаций, антифрода, финансов, логистики и государственного управления. Президент ранее подчеркивал, что запуск суперкомпьютера должен стать лишь началом масштабной работы по превращению Казахстана в полноценное цифровое государство.

В условиях геополитической турбулентности подобная стратегия приобретает дополнительное значение. Конкуренция сегодня идет не только за территории, сырье и рынки, но и за технологический суверенитет, вычислительные мощности и контроль над цифровой инфраструктурой. Казахстан, сохраняя открытость для разных центров силы, может стать нейтральной и надежной площадкой для международных технологических компаний, научных центров и цифровых платформ.

Это соответствует роли Казахстана как ответственной средней державы. Наша страна может не просто адаптироваться к фрагментации глобальной экономики, но и предлагать инфраструктуру сопряжения различных рынков, технологических экосистем и инвестиционных потоков.

Главный итог встречи заключается в том, что Казахстан переходит от цифровизации отдельных процессов к созданию собственной инфраструктуры экономики искусственного интеллекта. Новая экономическая модель Справедливого Казахстана постепенно обретает материальную основу в виде новых производств, транспортных коридоров, энергетической модернизации, суперкомпьютера и кластера ЦОДов. Именно такая связка институциональных реформ, инвестиций и технологического суверенитета способна укрепить роль нашей страны в мировой экономике и превратить геополитическую турбулентность из источника угроз в окно стратегических возможностей.

Виталий Колточник – политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана.