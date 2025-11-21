Директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Олжас Кубенбаев прокомментировал результаты квартального опроса банков о состоянии кредитования в стране. Исследование охватило III квартал 2025 года и показало разнонаправленную динамику в корпоративном и розничном сегментах.

Кредитование бизнеса: рост со стороны крупных предприятий

По данным НБК, в третьем квартале банки отметили увеличение совокупного спроса на займы со стороны бизнеса из-за высокой активности крупных компаний и умеренного роста в малом бизнесе.

"Спрос со стороны крупного бизнеса вырос на фоне восстановления деловой активности и увеличения числа заявок в одном из системных банков", — сообщил Кубенбаев.

Количество заявок от крупных предприятий увеличилось на 19% к/к, достигнув 237, при этом их средний размер снизился на 6%, до 12,1 млрд тенге. Одновременно некоторые банки фиксировали интерес клиентов к валютным займам, а один из средних банков смягчил требования по залогам.

Средний бизнес стабилен, малый — растёт

В среднем бизнесе спрос остался на уровне предыдущего квартала — 5,3 тыс. заявок, при снижении среднего размера до 905 млн тенге.

В малом бизнесе зафиксирован рост заявочной активности на 10%, до 999 тыс., со снижением среднего размера до 27,7 млн тенге.

Поддержку кредитованию оказали программы "Өрлеу" и портфельное гарантирование Фонда "Даму", а также новые залоговые продукты в отдельных банках.

Уровень одобрения заявок вырос в среднем и малом бизнесе до 36%, но снизился в крупном — до 53%.

Ожидания банков

На IV квартал 2025 года банки прогнозируют сохранение спроса на кредиты со стороны бизнеса, однако допускают ужесточение условий из-за повышения процентных ставок.

Розничное кредитование: ипотека снижается, автокредиты растут

В рознице банки сообщили о снижении интереса к ипотеке, тогда как спрос на автокредиты усилился.

Ипотека: спрос падает на фоне изменения условий

Снижение спроса связано с корректировкой условий ипотечных программ после уменьшения годовой эффективной ставки вознаграждения с 25% до 20%.

При этом количество заявок выросло на 19%, до 288 тыс., а средний размер — на 21%, до 21 млн тенге.

Однако коэффициент одобрения ипотечных заявок сократился до 23% (-6 п.п.).

Беззалоговые кредиты: давление регуляторных мер

Спрос в сегменте сохранился, но количество заявок снизилось на 6%, до 17,2 млн.

Банки отмечают влияние новых регуляторных требований: сокращение сроков кредитов, допусловия по возрасту и обязательное присутствие клиентов без кредитной истории при оформлении.

Средний размер заявок вырос на 7%, до 1,05 млн тенге, коэффициент одобрения остался на уровне 32%.

Ожидания на IV квартал

Банки прогнозируют небольшое снижение спроса на ипотеку, автокредиты и беззалоговые займы.

Потребкредиты под залог, по их ожиданиям, останутся на прежнем уровне.