В июне 2025 года в Казахстане зарегистрировано 33 273 сделки купли-продажи жилья, что на 2,1% меньше, чем в мае (33 986 сделок). При этом, несмотря на снижение спроса, цены на новое жильё продолжают расти, передает BAQ.KZ.

Меньше всего спрос - на квартиры в многоквартирных домах. За месяц количество таких сделок сократилось на 3,1%, составив 25 429 (это 76,4% от всех сделок). В то же время продажи индивидуальных домов выросли на 1,3%, до 7 844 сделок.

Наибольшая активность наблюдалась в городах Алматы (19,9%), Астана (18,2%) и в Карагандинской области (7,2%).

Меньше всего сделок зафиксировано в области Ұлытау — 282 сделки.

По данным Бюро национальной статистики, цены на новое жильё в июне 2025 года выросли на 1,1% за месяц и на 9,5% за год.

Также дорожают квартиры на вторичном рынке: +0,9% за месяц / +6,7% за год

По сравнению с июнем 2024 года число сделок увеличилось лишь на 1%.

Резкий рост продаж - в Астане (+26,2%), а самое большое снижение — в ЗКО (-43,5%).

Рост количества сделок в июне зафиксирован в Атырауской области +23,2%, Костанайской области +7,1% и Шымкенте +6%.

Эксперты отмечают: несмотря на сезонный спад спроса, удорожание новостроек связано с ростом стоимости стройматериалов, увеличением затрат застройщиков и высоким спросом на качественное жильё в крупных городах.

В условиях роста цен и нестабильного спроса доступность жилья для населения может снижаться, особенно на фоне ограниченных возможностей ипотечного кредитования.