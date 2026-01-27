В декабре 2025 года продажи наличных долларов обменными пунктами превысили покупки на 322,8 млрд тенге. Это на 38% больше, чем в ноябре, и на 83% выше, чем в декабре 2024-го, став самым высоким показателем с декабря 2021 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Рекорд фиксируется как в номинальном выражении в тенге, так и при расчетах в долларах по среднемесячному курсу. При учете инфляции показатель немного превышает результат декабря 2022 года, однако в долларовом эквиваленте отрыв очевиден: $631 млн против $503 млн.

Рост спроса связан с тем, что накопленная инфляция существенно превысила разницу в среднемесячном курсе доллара. В декабре 2025 года американская валюта в среднем стоила 511,46 тенге, тогда как в ноябре — 522,72 тенге, а в октябре — 539,92 тенге. Более "выгодный" курс, по всей видимости, побудил казахстанцев активнее обращаться в обменные пункты.