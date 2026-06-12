Спрос на жильё в Казахстане снизился после рекордного апреля

В мае 2026 года в Казахстане зарегистрировали 30 420 сделок купли-продажи жилья, что на 13,5% меньше по сравнению с апрелем. Несмотря на снижение, май стал вторым по активности месяцем с начала года. Рекордное количество сделок было зафиксировано в апреле — 35 154. В январе–марте ежемесячно регистрировалось около 27–28 тысяч сделок.

Снижение активности на рынке жилья в мае наблюдалось в 18 из 20 регионов страны. Наиболее заметно количество сделок сократилось в Кызылординской области — на 35,5%, в Алматы — на 24,2%, а также в области Улытау — на 19,4%. Рост был зафиксирован только в двух регионах: в Туркестанской области число сделок увеличилось на 7,6%, в Атырауской области — на 0,6%.

По общему количеству зарегистрированных сделок лидировали Астана (5122 сделки), Алматы (4925) и Карагандинская область (2630). Меньше всего сделок было заключено в области Улытау — 261.

Большую часть операций составили сделки с квартирами. В мае было продано 23 381 квартира, что на 3950 меньше, чем месяцем ранее. Наиболее востребованными оставались двухкомнатные квартиры — на них пришлось 8681 сделка.

Количество сделок с индивидуальными жилыми домами составило 7039, что на 784 меньше по сравнению с апрелем. В годовом выражении рынок также показал снижение. По сравнению с маем 2025 года число сделок купли-продажи жилья сократилось на 10,5% — с 33 986 до 30 420.

Наибольшее снижение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в Алматы, где количество сделок уменьшилось на 31,2%. В то же время Туркестанская область продемонстрировала самый высокий рост — на 69,6%.