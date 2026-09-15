Спрос оказался высоким: что будет с программой «Умай» дальше?

Отбасы банк обратился в Азиатский банк развития с просьбой досрочно выделить второй транш на ипотечную программу «Умай» после высокого спроса со стороны казахстанок. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Отбасы банка Жансултан Матай, передает корреспондент BAQ.KZ.

Прием заявок по первому траншу программы стартовал 31 августа. Банк принял 855 заявок, все участницы получили предварительное одобрение.

«У нас 31 августа стартовал «Умай». Было принято 855 заявок от участниц, все они получили предварительное одобрение. Теперь у них есть время для поиска квартиры и оформления кредита», – рассказал Матай.

Средняя сумма займа, которую запрашивают участницы программы, составила 23,4 млн теңге.

Самой молодой участнице программы 18 лет, самой старшей – 63 года. Средний возраст составляет 39 лет.

Первый транш на реализацию программы предоставил Азиатский банк развития. Его объем составил 9 млрд теңге.

«Учитывая высокую активность со стороны казахстанских женщин, банк обратился в Азиатский банк развития с просьбой о досрочном выделении второго транша. О следующей дате приема заявок мы сообщим дополнительно», – сообщил заместитель председателя банка.

Всего на финансирование программы «Умай» предусмотрено 90 млрд теңге.

О возможном изменении или ужесточении требований к участницам программы в представленном ответе Жансултан Матай не сообщил.