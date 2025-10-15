Вопрос о возобновлении движения трамваев в Алматы снова стал актуальным. В последние годы в мегаполисе предпринимаются различные инициативы по модернизации транспортной системы, развитию экологически чистых и эффективных видов общественного транспорта. Сейчас рассматривают один из таких проектов – обновление трамвайной сети, передает BAQ.KZ

Последний трамвай покинул улицы города в 2015 году. Теперь городские планировщики намерены вернуть этот вид транспорта. По словам руководителя научно-исследовательского института "Алматыгенплан" Асхата Садуова, новая трамвайная линия пройдет по прежнему маршруту.

"Трамвай пройдет от базара "Барлык" по улице Толе би. Мы планируем продлить его до аэропорта, чтобы соединить запад и восток города. Это основные направления миграции внутри города. Главная цель – дать жителям возможность свободно перемещаться между полицентрами за 20 минут. Это мировой опыт и логичное решение", — сказал Асхат Садуов.

В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Конкретные сроки реализации будут зависеть от типа контракта и источников финансирования.

"Если проект будет реализован по формату EPC+F (проектирование, строительство и финансирование), трамвай можно будет запустить в течение пяти лет. Длительное строительство делает проект дороже, поэтому привлечение инвесторов позволит сэкономить", Если проект будет реализован по формату EPC+F (проектирование, строительство и финансирование), — отметил он.

BRT и трамвай: что лучше?

В последние годы в Алматы развивается система BRT (Bus Rapid Transit). Однако, по словам руководителя "Алматыгенплан", в будущем часть этих линий при необходимости может преобразована в трамвайные.

"Новая линия BRT на проспекте Райымбек при необходимости может быть преобразована в трамвай. Трамвай перевозит больше пассажиров, чем BRT. Поэтому этот маршрут при необходимости можно адаптировать под трамвай", — говорит Асхат Садуов.

Основные преимущества трамвая – вместимость и стабильность перевозок. Кроме того, это экологически чистый и малошумный вид транспорта. Многие европейские города именно по этим причинам в последние десять лет возобновили трамвайные системы.

Энергосбережение и риск блэкаута

Нестабильность энергосистемы, особенно частые блэкауты зимой, является одним из главных рисков проекта. Тем не менее, Асхат Садуов отмечает,что современные трамваи не зависят полностью от электрической сети, как раньше.

"Современные трамваи оснащаются аккумуляторами, как электробусы, что позволяет им преодолевать определенные расстояния автономно. Сейчас технологии значительно развились. Трамвай потребляет меньше электроэнергии, используются энергосберегающие решения", — пояснил он.

Готова ли городская инфраструктура?

Возобновление трамвайно сети потребует изменений не только в транспортной системе, но и в городской инфраструктуре в целом. Необходимо строить новые дороги, остановки, электрические сети и перепланировать транспортные маршруты. Рельсы трамвая не только напомнят о прошлом города, но и могут способстовать формированию нового облика Алматы с современными технологиями и урбанистикой.

Специалисты по городскому планированию и урбанистике оценивают проект по-разному. По мнению экспертов Urban Forum Kazakhstan, трамвай – самый эффективный и экологичный вид транспорта для такого крупного города, как Алматы.

"В городе растет число жилых районов, а их соединение с метро или другими видами общественного транспорта идет медленно. Трамвай может компенсировать этот проблем", — говорит урбанист Гульмира Байгабылова.

По ее словам, трамвайная система позволит адаптировать городское пространство для людей, развивать пешеходные зоны и велодорожки.

Однако некоторые эксперты сомневаются в финансовой эффективности проекта. По словам урбаниста Рустема Досмухамедова, восстановление трамвайной линии очень дорогое, а окупаемость инвестиций может быть долгой.

"Трамвай – хорошая идея, но с учетом текущей транспортной системы Алматы его самоокупаемость может быть затруднительной. Если не ограничить потом личного транспорта и не перепланировать дорожную инфраструктуру, новые рельсы не избавят от пробок",— говорит эксперт.

Возвращение трамвая, в целом, – не просто транспортная реформа, но и решение, влияющее на экологическое и урбанистическое будущее города. Если проект будет успешно реализован, жители получат удобный, экологически чистый и быстрый вид транспорта. Для этого необходимы четкий план, стабильное финансирование и поддержка горожан. Пока трамвай Алматы существует лишь как идея, но ее реализация может стать началом нового этапа для города.