Спустя 19 лет на леднике Северцова нашли останки пропавшего альпиниста — дочь узнала рюкзак отца

Останки, обнаруженные туристами на леднике Северцова в Алматинской области, предположительно принадлежат мужчине, пропавшему в горах 19 лет назад. Об этом рассказала его дочь Нелля Михеева. По ее словам, среди найденных вещей оказался рюкзак ее отца, а внутри – удостоверение на его имя, передает BAQ.KZ.

Фото: из личного архива Нелли Михеевой

Нелля Михеева рассказала в Instagram, что утром подруга прислала ей публикацию с фотографией найденного на леднике рюкзака.

«Спустя 19 лет нашлись останки моего папы. Растаял ледник Северцова, и туристы из Белоруссии – огромное им за это спасибо, что не прошли мимо, – нашли останки и рюкзак моего отца», – рассказала она.

Фото: из личного архива Нелли Михеевой

По словам женщины, она сразу обратила внимание на рюкзак, поскольку хорошо его помнила.

«Я посмотрела – это действительно рюкзак моего отца, потому что это старый советский станковый рюкзак. И вероятность совпадения, что кто-то еще мог с таким рюкзаком пойти в горы в 2007 году, очень мала», – сказала Михеева.

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Позже на эту же публикацию обратил внимание ее супруг. После этого семья связалась с МЧС. Спасатели передали родственникам контакты следователя, занимающегося произошедшим.

По словам Нелли Михеевой, следователь попросил направить документы и фотографии, которые могли бы помочь установить личность погибшего.

«Мы отправили все фотографии с рюкзаком, когда мы были в горах. И мне перезвонили: “В рюкзаке нашли удостоверение на имя вашего отца”», – рассказала она.

При этом официального подтверждения личности погибшего семья пока ожидает. По словам Михеевой, ее сестра находится у следователя.

«Сейчас моя сестра находится у следователя. Мы ждем официального подтверждения. Как только будут какие-то данные, стопроцентные, я сразу выйду в сторис и сообщу», – отметила она.

Нелля Михеева призналась, что испытывает одновременно облегчение и боль после известия о находке.

«Радость от того, что история завершилась, хоть и таким трагичным образом. Что все-таки его нашли. И мы сможем тело предать земле. Боль от того, что снова все это переживаешь», – сказала она.

Она также поблагодарила туристов из Беларуси, обнаруживших останки, спасателей и всех, кто поддерживает семью.

«Тело его так и осталось в горах»

После произошедшего Михеева напомнила о публикации, которую посвятила отцу еще в 2019 году.

Фото: из личного архива Нелли Михеевой

Она рассказывала, что отец с детства брал ее в горы, привил любовь к Высоцкому, Визбору, Розенбауму, The Beatles и Pink Floyd, учил читать, рассуждать и не бояться задавать вопросы.

По ее словам, после операции на позвоночнике мужчине установили инвалидность и запретили поднимать более пяти килограммов, что фактически исключало походы в горы. Однако он продолжил тренироваться, бросил курить, впоследствии был снят с инвалидности и вновь вернулся к альпинизму.

«Я так счастлива, что в моей жизни был именно такой папа! С 6 лет он брал меня с собой в горы», – написалала Михеева в публикации 2019 года.

Фото: из личного архива Нелли Михеевой

Тогда она отмечала, что прошло уже 12 лет после исчезновения отца.

«Уже 12 лет он живёт только в нашей памяти и в наших сердцах, а тело его так и осталось в горах», – поделилась она.

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Что известно о находке на леднике Северцова

Ранее BAQ.KZ сообщал, что 16 августа туристы обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в Алматинской области и передали экстренным службам точные координаты, фотографии и видео.

Для проведения поисково-спасательных работ к леднику направили вертолет «Казавиаспас». На борту находились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» и специалисты Центра медицины катастроф МЧС.

Останки находились на высоте около 4300 метров над уровнем моря. Проведение операции осложняли труднодоступная местность, крутые склоны и условия высокогорья.

После спуска останки и найденные вещи были переданы сотрудникам полиции. Ранее официально личность погибшего не называлась.

На данный момент семья ожидает окончательного подтверждения личности найденного мужчины.