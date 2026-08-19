Тело нашли на высоте 4300 метров: спасатели вылетели к леднику в Алматинской области

Спасатели МЧС Казахстана проводят операцию на леднике Северцова в Алматинской области, где туристы обнаружили человеческие останки. Тело предстоит спустить с высоты около 4300 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

О находке стало известно 16 августа. Группа туристов заметила останки на леднике и передала экстренным службам точные координаты, фотографии и видео с места.

Для проведения операции к леднику направили вертолет «Казавиаспас». На борту находятся спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» и специалисты Центра медицины катастроф МЧС.

«Авиаборт „Казавиаспас“ МЧС со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда „Барыс“ и Центра медицины катастроф МЧС вылетел для проведения работ по спуску тела с ледника Северцова, расположенного на высоте около 4300 метров над уровнем моря», – сообщили в ДЧС.

Операцию осложняют большая высота, труднодоступная местность, крутые склоны и суровые условия высокогорья.

После того как тело спустят с ледника, его передадут сотрудникам Департамента полиции Алматинской области. Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока не сообщаются.

Ранее в Туркестанской области спасатели МЧС провели сложную операцию в горах после сообщения о гибели одного из туристов.