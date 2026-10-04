Спустя 20 лет: Казахстан вернулся на Азиаду и вошел в ТОП-20 в конкуре

Сборная Казахстана по конкуру завершила выступление на Азиатских играх Aichi–Nagoya 2026. Олег Соколенко на лошади Cinderella занял 14-е место в личном конкуре, войдя в число 20 сильнейших участников континентального турнира.

Для казахстанского конного спорта этот результат имеет особое значение. Национальная команда вернулась в конкур на Азиаду спустя 20 лет — последний раз Казахстан был представлен в этой дисциплине на континентальных играх в 2006 году.

Возвращение на главный спортивный турнир Азии стало важным этапом в восстановлении международного присутствия Казахстана в конкуре и формировании новой национальной команды. За выходом на старт стояла длительная подготовка, включавшая учебно-тренировочные сборы, международные соревнования, работу спортсменов и тренеров, а также подготовку спортивных лошадей.

Особенность конного спорта заключается в том, что результат зависит от совместной работы всадника и лошади. За несколькими минутами на маршруте стоят месяцы тренировок, ежедневный уход за животным, ветеринарное сопровождение и работа тренеров, берейторов и других специалистов.

Подготовка к Азиаде также включала организацию логистики, оформление необходимых документов, экипировку и инвентарь. В результате возвращение Казахстана на континентальные игры стало общей работой спортсменов, тренеров, специалистов, организаторов, государственных структур и партнеров.

14-е место Олега Соколенко стало первым важным результатом после возвращения Казахстана в конкур на Азиаду. При этом выступление в Aichi–Nagoya дало команде международный опыт и возможность оценить свой уровень в соперничестве с сильнейшими всадниками Азии.

Следующим крупным стартом для казахстанских спортсменов станет международный турнир в рамках FEI World Cup Eurasian League. Он пройдет в Астане с 28 октября по 1 ноября.

Проведение соревнований такого уровня в Казахстане создает дополнительные возможности для развития отечественного конного спорта. Спортсмены смогут получать международный соревновательный опыт на домашней арене и выступать рядом с сильными всадниками.

Возвращение национальной команды на Азиаду стало возможным благодаря совместной работе и поддержке Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета, Фонда поддержки спорта, конноспортивных клубов «Prestige Horse Club» и «Дарнис», тренеров, ветеринарных врачей, берейторов, специалистов, организаторов и партнеров.

Теперь после Азиады команда продолжит подготовку к следующему старту. Впереди новые тренировки, работа с лошадьми, техническая и тактическая подготовка и выступление на домашнем турнире в Астане.

Спустя 20 лет Казахстан вновь представлен в конкуре на Азиатских играх, а 14-е место Олега Соколенко стало важной точкой для дальнейшего развития национальной команды.