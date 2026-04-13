В Актюбинской области участковый инспектор полиции помог 72-летней женщине, оставшейся без документов и родных, спустя три десятилетия воссоединиться со своими детьми, передает BAQ.kz.

72-летняя Людмила Скрипник жила одна, без родственников и без документов? в селе Косестек Каргалинского района. При каких обстоятельствах были утеряны документы, она вспомнить не могла. Пытаясь помочь, полицейский Айболат Бекнияз начал направлять запросы в различные государственные органы, чтобы восстановить её документы. Долгое время поиски не давали результатов, однако позже в архивных данных удалось найти сведения почти 30-летней давности - у женщины оказалось трое детей.

Это стало отправной точкой для дальнейших поисков.

Вскоре Айболату Бекниязу удалось найти одного из детей и связаться с ней.

«Когда я спросил женщину, поднявшую телефон, знает ли она Людмилу Скрипник, она сильно разволновалась. Оказалось, что это её мать, которую она потеряла много лет назад. Я объяснил ситуацию. Она рассказала, что все трое её детей живы, у каждого уже своя семья, и они живут в Павлодаре, всё это время они искали мать. Дочь сразу же попросила дать поговорить с её мамой», - рассказал полицейский.

После этого он лично организовал их первый разговор - по видеосвязи. Перед этим инспектор подготовил женщину к важной новости.

Дети попросили помочь привезти мать к ним, несмотря на отсутствие документов. Однако полицейский переживал за её здоровье, так как дорога предстояла долгой.

В течение месяца он вместе с сельским врачом занимался лечением и восстановлением женщины.

Когда её состояние улучшилось, в апреле он организовал поездку - посадил Людмилу Скрипник в такси и отправил к детям в Павлодар.

Сегодня женщина уже находится рядом со своей семьёй - за одним столом, в окружении детей и внуков.

«Единственным человеком, который не остался равнодушным к моей беде и протянул руку помощи, стал Айболат. Он был рядом до конца и помог мне найти моих детей. Я ему очень благодарна. Пусть будет больше таких добрых людей», - сказала она.

Дети также поддерживают связь с участковым и приглашают его в гости.

Как выяснилось, около 30 лет назад женщина оказалась в сложной жизненной ситуации и была разлучена с детьми. Они воспитывались у дальних родственников. Позже из-за болезни она потеряла память, оказалась в другой стране и не смогла их разыскать.