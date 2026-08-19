Спустя 30 лет: в США начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В США начался суд по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, произошедшем почти 30 лет назад. В организации нападения обвиняют бывшего лидера банды Дуэйна Дэвиса, известного как «Киффи Ди». Ему грозит пожизненное заключение. Прокуратура считает, что Дэвис организовал нападение в качестве мести за избиение своего племянника. Сам он, по версии обвинения, не стрелял, но обеспечил нападавших оружием.

Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он действительно спланировал месть за избиение своего племянника. Дуэйн Дэвис позаботился о том, чтобы стрелки были вооружены и готовы осуществить месть. И, что примечательно, об этом вы знаете от самого Дуэйна Дэвиса, — заявил заместитель окружного прокурора Бину Палал.

Обвинение опирается на мемуары Дэвиса, его интервью и показания ФБР. В 2008 году он рассказывал следователям, что передал оружие людям на заднем сиденье белого Cadillac, из которого, как предполагается, стреляли по машине Шакура. Адвокат Дэвиса Майкл Санфт всё отрицает. Он назвал мемуары подзащитного «художественным вымыслом», а его интервью — «пустой похвальбой». На вопрос, означает ли это, что Дэвис лгал о своей причастности, адвокат ответил: «Да, именно так и есть».

Тупак Шакур был смертельно ранен 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Через шесть дней он умер от полученных ран. Дэвиса арестовали только в 2023 году. Следствие долгие годы не могло продвинуться из-за молчания участников банд, недоверия к полиции и страха свидетелей. Теперь суд должен установить, действительно ли Дэвис организовал убийство одного из самых известных рэперов в истории.