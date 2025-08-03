Спустя 600 лет на Камчатке начал извергаться вулкан
Над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна.
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
111Фото: Report
Ученые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, Россия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, это первое историческое извержение вулкана спустя 600 лет.
"В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - рассказала руководитель группы Ольга Гирина РИА Новости.
Извержение, считает ученый, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.
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