Ученые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, Россия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, это первое историческое извержение вулкана спустя 600 лет.

"В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - рассказала руководитель группы Ольга Гирина РИА Новости.

Извержение, считает ученый, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.