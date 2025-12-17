В Японии спустя почти 80 лет удалось установить личность 13-летней девочки, погибшей при атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство "Анадолу". Идентификация стала возможной благодаря ДНК-анализу, что стало первым подобным случаем в истории изучения последствий атомного удара.

Поводом для исследования стало обращение родственника девочки по имени Кадзияма Сюдзи, которая считалась пропавшей без вести после бомбардировки. Учёные Университета Канагава сравнили ДНК, извлечённую из образцов волос, с ДНК 91-летней сестры погибшей — Кадзиямы Хацуэ. Анализ подтвердил родство.

В результате выяснилось, что волосы и прах, десятилетиями хранившиеся в Мемориальном парке мира в Хиросиме под именем Кадзиямы Митико, на самом деле принадлежат Кадзияме Хацуэ, погибшей в день атомного удара. Ошибка в идентификации сохранялась десятилетиями.

В мемориальном комплексе Хиросимы до сих пор хранятся останки около 70 тысяч человек, чьи личности не установлены. Власти города сообщили, что по запросам родственников в будущем планируют проводить ДНК-исследования и других образцов, чтобы вернуть имена жертвам одной из самых трагических страниц XX века.